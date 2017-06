Straßensperrung: Strecke zwischen Wildenberg und Hain ab heute dicht

Die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Wildenberg und Hain im Landkreis Kronach ist ab heute (20.6.) gesperrt. Der Grund: Dort werden Bäume gefällt. Bis Donnerstag (22.6.) ist die Straße zwischen 7 und 18 Uhr nicht befahrbar. Sie werden über die Ortschaften Wildenberg – Weißenbrunn – Hummendorf – Eichenbühl – Tiefenklein umgeleitet. Ab Ende Juni soll die Straße ausgebaut werden. Morgen (21.6.) informiert Bürgermeister Bernd Rebhan in einer Bürgerversammlung ab 19 Uhr u.a. über die Straßenbaumaßnahme. Die Versammlung findet in der Alten Schule in Hain statt.