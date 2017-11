Straubing (dpa) – Die Straubing Tigers müssen für unbestimmte Zeit auf den verletzten Stürmer Steven Zalewski verzichten. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Samstag mitteilte, erlitt der 31-Jährige vor zwei Tagen im Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven (1:2) einen Kieferbruch. Zalewski befindet sich derzeit in Regensburg bei Spezialisten in Behandlung und wird demnächst operiert. Die Ausfalldauer des Angreifers sei nicht absehbar.