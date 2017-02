Streik beim Obermain-Tagblatt: Abgeordnete schalten sich ein

„Reden Sie mit Ihren Beschäftigten!“ Das fordern die SPD-Landtagsabgeordneten Susann Biedefeld und Klaus Adelt in Sachen Streim beim Lichtenfelser Obermain-Tagblatt. In einem offenen Brief an die Presse-Druck- und Verlags-GmbH in Augsburg setzen sich die beiden für die rund 20 Mitarbeiter des Obermain-Tagblatts in Lichtenfels ein. Diese kämpfen bei der Unternehmensleitung seit Monaten für tarifliche Standards – bisher vergeblich. Immer wieder gibt es Streikphasen.

Biedefeld und Adelt fordern nun öffentliche und faire Tarifverhandlungen. Das Unternehmen mache Gewinne; deswegen sei es nicht nachvollziehbar, warum eine Teilhabe der Belegschaft an ordentlichen Tarifverträgen und am Unternehmenserfolg nicht ermöglicht werde, so die Abgeordneten.