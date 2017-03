Streiks beim Nordbayerischen Kurier: Ver.di legt in Bayreuth Forderungen auf den Tisch

Beim Nordbayerischen Kurier in Bayreuth sollen rund 50 Stellen abgebaut werden. Dagegen protestiert die Gewerkschaft ver.di und hat (…)

Es gibt einen neuen Giftköder-Fall in Bayreuth. Und zwar im Stadtgebiet, zwischen der Hindenburgstraße und der Straße Am Sendelbach. (…)

Vorsicht in Bayreuth: erneut Giftköder im Stadtgebiet aufgetaucht

Kurzfilme aus aller Welt stehen am Wochenende beim Bayreuther Filmfest „Kontrast“ auf dem Programm. Rund 450 Filme hatten (…)

Filmfest in Bayreuth: 44 Filme stehen dieses Wochenende auf dem Programm

Das sind Kirchen, die es so nur im Raum Bayreuth/Kulmbach gibt. Außen französisch angehauchte Fassaden, im Inneren italienischer (…)

Künstlerisch wertvoll: Die Markgrafenkirchen in Bayreuth/Kulmbach sollen Touristen anziehen

Sparkasse will nicht länger warten: Genusshaus in Bayreuth steht auf der Kippe

Ob es in Bayreuth das erste Genusshaus in Oberfranken geben wird, ist unsicher. Der Grund: am Dienstag ist eine Deadline der Sparkasse, (…)