Streit im Stadtrat um Bewerbung für Landesgartenschau

Bad Reichenhall (dpa/lby) – In dem oberbayerischen Kurort Bad Reichenhall wird um die Bewerbung zur Landesgartenschau 2022 gestritten. Vor allem geht es um eine millionenschwere Bürgschaft, die der Unternehmer Max Aicher aus dem nahen Freilassing der Stadt Bad Reichenhall zugesichert hat, sollte sie den Zuschlag für den Gartenschau in fünf Jahren bekommen. Oberbürgermeister Herbert Lackner (CSU) befürwortet das Angebot, mehrere Stadträte sind dagegen. An diesem Samstag (14. Januar) soll die Entscheidung fallen.

Das gut 17 000 Einwohner zählende Städtchen Bad Reichenhall wäre Einspringer für das nahegelegene Traunstein. Deren Bewohner hatten im Frühjahr 2016 bei einem Bürgerentscheid gegen das Projekt gestimmt. Landesgartenschauen finden alle zwei Jahre statt. Dazwischen gibt es sogenannte Kleine Landesgartenschauen. Neben der reinen Ausstellung sind sie auch städteplanerisch von Bedeutung.