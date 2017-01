Streit um eine Brezel: Uni-Prof und Bäckereiverkäuferin treffen sich vor Gericht

Vor dem Landgericht in Bayreuth beginnt heute der Prozess gegen zwei mutmaßliche Drogendealer. Sie sollen mit Crystal Meth, Kokain, (…)

Die Stadt Bayreuth entwickelt sich gut, sie will keine neuen Schulden aufnehmen und es gibt keine Zukunftsängste wegen des Weggangs von (…)

Geldfragen: Bayreuth will dieses Jahr keine neuen Schulden aufnehmen

Bekannter Bayreuther Psychiater verabschiedet: Klaus Leipziger geht in Ruhestand

Der langjährige Chef der Forensik am Bayreuther Bezirkskrankenhaus, Klaus Leipziger, ist am Vormittag offiziell in den Ruhestand (…)