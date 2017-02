Streit um Marlene-Dietrich-Aufnahmen geht weiter

München (dpa/lby) – Der Streit um Filmaufnahmen von Marlene Dietrich auf Youtube geht heute vor dem Oberlandesgericht (OLG) München in die nächste Runde. Nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) ein früheres Urteil in weiten Teilen aufgehoben hat (Az. I ZR 43/14), ist das OLG erneut am Zug.

Auf Youtube waren in der Vergangenheit verschiedene Videoclips abrufbar, die «die Dietrich» unter anderem bei einem Konzert in London 1972 zeigen. Dagegen ging die Gesellschaft mit Sitz in München vor, die sich dem Schutz der Persönlichkeit und des Lebenswerks der 1992 gestorbenen Diva verschrieben hat.

Das OLG hatte in Deutschland unter anderem darum keine Urheberrechte verletzt gesehen, weil die Sängerin bei dem Auftritt schon US-Bürgerin gewesen sei. Laut BGH genießt Dietrich aufgrund internationaler Abkommen aber die gleichen Rechte wie jeder deutsche Künstler heutzutage. Demnach wären die Aufnahmen geschützt. Jetzt muss erneut in München verhandelt werden (6 U 3515/12).