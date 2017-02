Streit um Sandgrube: Neudrossenfeld und Harsdorf beschweren sich

In Neudrossenfeld haben bislang Unbekannte hochwertige Arbeitsmaschinen aus einer Zimmerei gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatten (…)

Diebstahl in Neudrossenfeld: Teure Sägen aus Zimmerei gestohlen

Einbruch in Neudrossenfelder Baumaschinenfirma: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die in Neudrossenfeld einen Einbruch in eine Baumaschinenfirma in der Kulmbacher Straße mitbekommen haben. (…)