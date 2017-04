Streit unter jungen Männern: 16-Jähriger in Untersuchungshaft

In Ebensfeld im Landkreis Lichtenfels sind mehrere junge Männer aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilt, war auch ein Messer im Spiel. Die Beteiligten Afghanen und Syrer schlugen im Laufe des Streits mit Gegenständen aufeinander ein. Ein 16-jähriger Afghane zückte ein Messer und stach zu. Einige Syrer ergriffen die Flucht und alarmierten die Rettungskräfte. Der Rettungsdienst brachte zwei Verletzte in ein Krankenhaus. Die Polizei konnte wenig später einen Teil der tatverdächtigen Afghanen in einer Asylbewerberunterkunft finden. Die Beamten nahmen einen 16-Jährigen fest. Er sitzt in Untersuchungshaft.