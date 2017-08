Streit vor Diskothek: 25-Jähriger verletzt

Schweinfurt (dpa/lby) – Bei einem Streit vor einer Diskothek in Schweinfurt ist ein 25-Jähriger verletzt worden. Er hatte sich am frühen Samstagmorgen über einen betrunkenen 26-Jährigen amüsiert. Dieser schlug zu, der 25-Jährige verlor dabei einen Schneidezahn. Als die Polizei bereits eingetroffen war, mischte sich ein dritter Mann (37) in die Diskussion ein. Er wurde der Polizei gegenüber handgreiflich, wie diese am Samstag berichtete. Die Beamten fesselten den betrunkenen 37-Jährigen, er kam in Sicherheitsgewahrsam.