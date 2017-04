Stresswochenende auf den Autobahnen: Auch in Nordbayern erwartet der ADAC morgen Staus

Wer fort will über Ostern, der sollte heute noch in den Urlaub starten oder dann erst am Samstag. Der ADAC warnt vor einem stressigen Stauwochenende zu Ostern auch in Nordbayern.

Gerade der Gründonnerstag morgen/ heute werde die Autobahnen füllen und die Autofahrer an die Grenzen ihre Belastbarkeit bringen, prophezeien die Verkehrsexperten.

Im Nordbayerischen Raum ist es der Bindlacher Berg an der Überleitung der A 70 zur A 9, der als staugefährdet gilt, aber auch die A 72 am Dreieck Bayerisches Vogtland im Raum Hof.

Der Grund für das Gedränge auf den Fernstraßen: die Osterferien in Bayern und das Ferienende in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Berlin.

Besser kommt man laut ADAC am Samstag durch und am Ostersonntag.