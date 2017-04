Heute Morgen gab es einen Stromausfall in Kulmbach, in den Stadtteilen Petzmannsberg und Ziegelhütten. Seit kurz vor 7 Uhr gab es für etwa 20 Minuten Versorgungsprobleme. Einige Betroffene haben sich auch bei der Polizei gemeldet. Der Stromnetzbetreiber, die Bayernwerk AG, hatte die Störung schnell behoben. Was die Ursache war, ist nicht bekannt.