Stromautobahnen sollen bis 2025 stehen

Bonn (dpa) – Die drei großen Stromautobahnen für den Transport von Windstrom nach Bayern und Baden-Württemberg sollen nach Plänen der Bundesnetzagentur fristgerecht bis 2025 fertig werden. «Wir legen ein erhebliches Tempo vor. Bis 2025 sollten sie – wenn es irgend geht – stehen», sagte der Chef der Behörde, Jochen Homann, am Montag. Für die Projekte, die zentral für ein Gelingen der Energiewende sind, habe die Beteiligung der Öffentlichkeit begonnen. Die Konferenzen sollten bis zu den Sommerferien abgeschlossen sein.

Es geht um das Herzstück des deutschen Leitungsausbaus: die rund 700 Kilometer lange «Südlink»-Trasse von Brunsbüttel nach Großgartach bei Heilbronn und Grafenrheinfeld in Bayern sowie «Südostlink» von Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt zum Netzpunkt Isar nordöstlich von Landshut. Hinzu kommt eine mehr als 600 Kilometer lange Leitung im Westen, die Nordsee-Strom von Emden über Osterath in Nordrhein-Westfalen bis Philippsburg in Baden-Württemberg bringen soll.

Nach heftigen Diskussionen hatte die Bundesregierung beschlossen, die Leitungen vorrangig unter der Erde zu verlegen, was Milliarden an Mehrkosten bringt. Dafür zahlen die Verbraucher über die sogenannten Netzentgelte.