Stromtrasse durch Oberfranken: Tennet stellt neueste Pläne vor

Der Südostlink wird konkret. Gestern hat Netzbetreiber Tennet Pläne veröffentlicht für eine 1.000 Meter breiten Erdkabel-Korridor der Stromautobahn von Nord nach Süd. Die neue Stromtrassen kommt aus Wolmirstedt in Sachsen Anhalt und soll quer durch die Oberpfalz verlaufen um dann ins Kraftwerk Isar bei Landshut geführt zu werden. Das bedeutet aber auch, dass die Trasse durch Oberfranken muss.

Wie weit und wie lange, das ist ab heute die Frage, bei der so genannten Antragskonferenz, die in der Hofer Freiheitshalle läuft. Dort hört sich Netzbetreiber Tennet die Einwände von Privatbürgern, aber auch Gemeinden, Städten und Verbänden an und macht den Korridor dann immer konkreter.

Nach dem aktuellen Vorschlag scheint die Trassenvariante entlang der A 9 bei Marktschorgast und Himmelkron vom Tisch – fix ist aber laut Tennet noch nichts.

Betroffen ist Nordost-Oberfranken. Wunsiedel zum Beispiel will eine Trasse über das Fichtelgebirge verhindern. Betroffen wären aber auch Oberkotzau, Rehau und Marktleuten. Allerdings ist der Widerstand gegen die Trasse merklich geschrumpft, seit beschlossen wurde, sie komplett unter die Erde zu legen.