Studie zum Wasserleitungsnetz: Untersteinacher sollen zukünfitg nie mehr auf dem Trockenen sitzen

Aufatmen in Untersteinach: Gestern Abend ist man der Lösung des Problems in Sachen Wasserleitungsnetz einen Schritt näher gekommen. In letzter Zeit gab es immer wieder Rohrbrüche; einige Haushalte hatten kein Wasser.

In der gestrigen Gemeinderatssitzung hat ein Ingenieurbüro drei mögliche Lösungen zur Überarbeitung des Wasserversorgungssystems präsentiert.

Entweder soll das bestehende System beibehalten und verbessert werden oder eine zweite Quelle angezapft. Eine dritte Möglichkeit könnte sein, die Wasserversorgung komplett über die Fernwasserversorgung Oberfranken laufen zu lassen. In jedem Fall soll das Wassernetz aber genauestens überprüft und an den kaputten Stellen erneuert werden.

Der Gemeinderat wird jetzt diskutieren, welche der Lösungen die Beste ist. Wann genau eine Entscheidung fallen wird, ist noch nicht bekannt.