Sturm über Oberfranken: Einige umgestürzte Bäume – keine Verletzten

Die Unwetterwarnung ist aufgehoben, aber der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor orkanartigen Böen in den mittleren Höhenlagen. Sturmtief Thomas hat in Oberfranken vergangene Nacht für etliche Einsätze gesorgt.

Von Bayreuth und Bamberg bis nach Hof und Wunsiedel und in den Landkreis Kronach waren es meistens umgestürzte Bäume, die beiseite geschafft werden mussten. Zwei sind auf Pkw gefallen und haben damit größeren Schaden angerichtet. Verletzte gibt es aber laut Polizeipräsidium Oberfranken bisher nicht.

In einigen Fällen wurden Ziegel von Hausdächern geweht, aber nur einzelne. Die Kulmbacher Polizei meldet bisher keinerlei Zwischenfälle. Im Stadtsteinacher Raum ist zwischen Presseck und Wallenfels ein Baum umgestürzt und in Untersteinach weht es die bereit gestellten gelben Säcke durch die Gegend.

Die meisten Einsätze verzeichnen Feuerwehr und Polizei in den höheren Lagen des Frankenwaldes und des Fichtelgebirges.