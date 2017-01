Sturm-Update: Unwetterwarnung für Oberfranken bis Nachmittag verlängert

50 Einsätze hat die Rettungsleitstelle Bayreuth Kulmbach inzwischen seit heute früh 5 Uhr 30 gefahren, wegen des Sturmtiefs Egon. Nach den Worten des Leiters, Markus Ruckdeschel, sind es immer wieder Bäume, Bauzäune und andere Gegenstände, die auf den Fahrbahnen liegen, bisher nichts dramatisches, so Ruckdeschel.

Unterdessen ist die Unwetterwarnung für Oberfranken um 8 Uhr bis heute Nachmittag verlängert worden, vor Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 130 km/h und starkem Schneefall.

Die Einsatzkräfte raten: Wer heute nicht raus muss, sollte zu hause bleiben aus Sicherheitsgründen. Wer mit dem Auto unterwegs sein muss, sollte besonders vorsichtig fahren und mit herumfliegenden Gegenständen und Baumteilen rechnen.

In Ludwigsstadt im Landkreis Kronach fällt für viele Kinder die Schule heute aus, weil die Schulbusse wegen umgestürzter Bäume nicht fahren können.

Grundsätzlich aber finden in ganz Oberfranken der Unterricht statt, es sei denn, Eltern entscheiden selbständig, was sie ausdrücklich dürfen.

Die Bauhöfe sind im Einsatz, auch die Kommunen haben ihre Dienste hochgefahren.

Unterdessen gibt’s auch erste Stromausfälle, etwa in Waischenfeld im Landkreis Bayreuth in der Fränkischer Schweiz.