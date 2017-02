Sturmtief „am Steuer“: Windböe erfasst in Kronach LKW

Menschen sind in Oberfranken durch Sturmtief „Thomas“ nicht zu Schaden gekommen, allerdings Bäume, Häuser, Windräder und Fahrzeuge. In Kronach hat der Wind sogar einen ganzen LKW bewegt. Der Fahrer eines Gemüselaster war gerade ausgestiegen, als eine Sturmböe durch die offene Fahrertür ins Führerhaus fuhr und den LKW losrollen ließ. Er stieß gegen ein geparktes Auto, eine Mülltonne und kam nach 15 Metern an einem Haus-Vordach zum stehen. Der Schaden: Fast 6.000 Euro.

Im Landkreis Kronach und Hof gab es außerdem zahlreiche Stromausfälle, zum Beispiel in Steinbach am Wald, Pressig und Münchberg. In einer Schaltstation war ein kleines Feuer ausgebrochen.

Insgesamt gab es in Oberfranken bis jetzt rund 130 Einsätze.