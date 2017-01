Sturmtief Egon kommt: Auch in Oberfranken Sturmböen mit 100 km/h erwartet

Sturmtief Egon rüttelt schon an den Fenstern auch im Kulmbacher Land. Bisher aber gibt es noch keine größeren Schäden oder Störungen. Laut Einsatzzentrale der Polizei Oberfranken sind quer durch die Region wohl einige Bäume umgestürzt, aber nur einzelne – größere Auswirkungen habe das bisher nicht. Auch im Kulmbacher und Stadtsteinacher Raum melden die Polizeien bisher keine Sturmschäden.

In den Morgenstunden erwarten wir auch im Kulmbacher Land Wind, der in Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometer Geschwindigkeit erreicht, und kräftigen Schneefall. Schneeverwehungen und Glätte können im Berufsverkehr für massive Behinderungen sorgen.