Sturmtief «Egon» wirbelt durch Bayern

München/Nürnberg (dpa/lby) – Sturmtief «Egon» ist über Bayern hinweggefegt. Vor allem in Nordbayern kam es wegen heftiger Windböen zu zahlreichen Einsätzen von Feuerwehr und Polizei. In Mittelfranken und Unterfranken waren am Freitag zahlreiche Ortschaften in mehreren Landkreisen von Stromausfällen betroffen. Der Nürnberger Tierpark blieb aus Sicherheitsgründen geschlossen. Im unterfränkischen Goldbach wurde das Vordach eines Supermarkts teilweise abgedeckt. Im Allgäu, in Niederbayern und Oberbayern machten rutschige und teils spiegelglatte Straßen den Autofahrern zu schaffen.

Eine Orkanböe mit Tempo 143 gab es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bereits am Donnerstagabend auf der Zugspitze. Im unterfränkischen Neuhütten wurde am frühen Freitag eine orkanartige Böe mit Tempo 116 registriert. Im Laufe des Vormittags sollte der Höhepunkt des Sturmtiefs aber überschritten sein, hieß es.

Vor allem in Franken sorgte «Egon» für Verkehrsbehinderungen. Die Polizei verzeichnete zahlreiche Einsätze wegen umgestürzter Bäume oder umgewehter Baustellenabsperrungen. Auf der Autobahn 7 bei Marktbreit (Landkreis Kitzingen) kippte ein Lastwagen-Anhänger wegen des Sturmes um. Auch Bahnstrecken waren betroffen. Bei Kirchenthumbach in der Oberpfalz wurde ein Schulbus von einer Windböe erfasst und landete in einem Straßengraben. Fünf Kinder sowie der Busfahrer blieben aber unverletzt.