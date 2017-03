Sturz durch Hallendach: 13-Jähriger in akuter Lebensgefahr

Fürth (dpa/lby) – Ein 13 Jahre alter Bub ist in Fürth beim Spielen auf einem Hallendach durch ein Glasdach gebrochen und etwa fünfeinhalb Meter in die Tiefe gestürzt. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag wurde der Junge lebensgefährlich verletzt und blieb bewusstlos auf dem Hallenboden liegen. Er wurde von einem Notarzt und einer Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr versorgt. Nach Angaben der Polizei schwebt der Bub in akuter Lebensgefahr. Wie genau es zu dem Unglück kam, ist noch unklar.