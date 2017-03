Suche nach Täter UND Opfer: 17-jährige Jugendliche hat sich bei der Polizei gemeldet

Die Polizei hatte öffentlich nach ihr gesucht. Jetzt hat sich ein 17-jähriges Mädchen aus Coburg tatsächlich gemeldet. In einem Facebook-Post hatte die Jugendliche berichtet, dass sie am vergangenen Wochenende in Coburg bei der Heiligkreuzkirche von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden war und fliehen konnte. Die Coburger Kripo interessiert sich natürlich für den Fall und wird nach dem Angreifer suchen. Zumal das nicht der erste Zwischenfall in dieser Form in der Nähe der Kirche war.

Und die Coburger Kripo bittet in diesem Zusammenhang: in einer Notlage sollte man die 110 rufen – dann kann die Polizei schneller aktiv werden und Täter schnappen.