Suchtberatung der Diakonie: Prävention in Kulmbach und Bayreuth kommt zu kurz

Drogenkonsum bleibt in Oberfranken ein Problem. Nach wie vor ist Crystal Speed eine stark verbreitete Droge. Das geht aus dem Jahresbericht der Suchtberatungsstelle Bayreuth, die auch für den Landkreis Kulmbach zuständig ist, hervor.

Die Suchtberatung hat im vergangenen Jahr 350 Klienten aus Kulmbach und Bayreuth gezählt, die mit illegalen Drogen Probleme haben. Auch viele Angehörige kamen zur Beratung. An Arbeit mangelt es nicht.

Die Suchtberatung in Bayreuth ist eine Einrichtung der Diakonie. Sie betreut mit sechs Psychologen und Sozialpädagogen den gesamten Raum Bayreuth/Kulmbach. Die Chefin, Urte Deisenhofer, sagt: „Wir sind ganz gut aufgestellt. Aber hätten wir mehr Mitarbeiter, könnten wir auch mehr Prävention betreiben.“