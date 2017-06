Sudetendeutsche treffen sich in Augsburg

Augsburg (dpa/lby) – Zum Sudetendeutschen Tag in Augsburg kommen am Pfingstwochenende auch hohe tschechische Regierungsvertreter. Unter anderem werde Vizepremier Pavel Belobradek erwartet, kündigte der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt (CSU), am Freitag in München an. Er sei der bislang ranghöchste tschechische Politiker bei dem Treffen. «Das ist eindeutig ein bedeutender Fortschritt.» Auch Vizeminister Arnost Marks und Kulturminister Daniel Herman hätten ihr Kommen zugesagt.

Belobradeks Auftritt zeige, dass der im vergangenen Jahr in Nürnberg gefeierte Auftritt Hermans keine «Eintagsfliege» gewesen sei. «Die Verständigung verstetigt sich, sie wird nachhaltig.» Herman hatte als erster offizieller Regierungsvertreter bei einem Sudetendeutschen Tag gesprochen und sich für mehr Miteinander in Europa stark gemacht.

Zu den umstrittenen Benes-Dekreten, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Vertreibung der Sudentdeutschen legitimierten, sagte Posselt, es gehe darum, von dem Kollektivschuld-Gedanken wegzukommen. Hier sei schon eine Wegstrecke zurückgelegt. «Dass die Vertreibungs- und Entrechtungsdekrete leider noch formal in Kraft sind, hat freilich einen diskriminierenden Charakter.»

Zu dem Treffen unter dem Motto «Verständigung suchen – Europas Mitte gestalten» würden immer mehr tschechische Teilnehmer erwartet. Es entwickele sich damit zunehmend zu einem deutsch-tschechischen Begegnungsforum. Den Europäischen Karls-Preis soll dieses Jahr Hessens Regierungschef Volker Bouffier (CDU) bekommen.