Südostlink ist beantragt: Jetzt geht’s in die Bundesfachplanung für die Stromtrasse

Netzbetreiber Tennet hat den Antrag auf Bundesfachplanung für die Gleichstromtrasse Südostlink gestellt. Bedeutet, es geht voran mit der Stromtrasse.

In dem langwierigen und komplizierten Verfahren muss jetzt die Bundesnetzagentur den 500 Seiten starken Antrag von Tennet prüfen. Dann gibt’s öffentliche Fachgespräche mit Behördenvertretern, den Verbänden und auch interessierten Bürgern. WO genau aber die Stromleitung verlaufen soll wird aber immer noch nicht klar. Erstens sind nach wie von mehrere Korridore im Antragsverfahren, zweitens wird die Bundesnetzagentur am Ende einen bis zu einen Kilometer breiten Korridor festlegen, in dem die Trasse verlegt wird.

Die vielen Bürgerinitiativen und auch viele Bürgermeister in der Region Kulmbach und Hof können sich auf die Fahnen schreiben, mit ihrem Protest dafür gesorgt zu haben, dass die Trasse komplett unterirdisch verlegt wird.