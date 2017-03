SüdOstLink: Erd-Trasse läuft wahrscheinlich nicht durch Kulmbach und Bayreuth

Der Stromnetzbetreiber Tennet hat die Karten auf den Tisch gelegt: es ist jetzt klar, welchen Weg die neue, große Erd-Stromtrasse durch Oberfranken nehmen soll. Der nach Meinung von Tennet beste Korridor macht einen Bogen um Kulmbach und Bayreuth und verläuft über Schwarzenbach an der Saale vorbei an Marktredwitz bis nach Neustadt an der Waldnaab.

Allerdings hat Tennet auch eine Alternativroute für die Gleichstrompassage festgelegt. Eine davon geht durch den Landkreis Bayreuth, vorbei an Weidenberg und Speichersdorf. Bis jetzt standen die beiden Alternativen gleichwertig nebeneinander, jetzt nicht mehr und damit schwindet die Möglichkeit, dass Kulmbach und Bayreuth betroffen sein könnten.

Mit den beiden Vorschlägen will Tennet jetzt in die weiteren Genehmigungsverfahren gehen und entsprechende Anträge bei der Bundesnetzagentur einreichen.