Super-Bilanz: Speichersdorfer Sport-Stacker bringen haufenweise Medaillen nach Hause

Das ist mal eine Sportbilanz, die sich sehen lassen kann und sie geht auch nach Oberfranken. 37 Gold-, 17 Silber- und acht Bronzemedaillen bringen die deutschen Sport-Stacker und mit ihnen die Teilnehmer aus Speichersdorf von der WM in Taiwan mit nach Hause.

Am Osterwochenende waren die Sport-Hochstapler aus dem Landkreis Bayeuth in Kaoshiung in Taiwan und sind selbst überrascht, wie gut sie abgeschnitten haben. 15 der insgesamt 38 deutschen Becherstapler kommen aus Speichersdorf. Der kleine, aber feine Verein hatte im vergangenen Jahr die Stacking WM ausgerichtet.

Jetzt verbringen die Speichersdorfer nun noch ein paar Tage in Taipeh, bevor Sie am kommenden Sonntag wieder nach Hause fliegen.