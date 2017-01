Supermarkt verteilt Sekt an Jogginghosen-Träger

Schwabach (dpa/lby) – Sekt für Trainingshosen-Träger: Zum internationalen Jogginghosen-Tag verteilt ein Supermarkt in Schwabach an diesem Donnerstag (19. Januar) Prickelwasser an alle Kunden, die in Baumwollbuxe einkaufen. Die PR-Aktion hat im Internet ein großes Echo ausgelöst: Auf einer Facebookseite bekundeten mehr als 8000 Menschen ihr Interesse, zugesagt haben schon mehr als 2000. Der Supermarkt ist mit seiner Aktion eigentlich zu früh dran: Der internationale Jogginghosen-Tag ist erst am 21. Januar. Doch da dies ein Samstag und somit der Haupteinkaufstag mit großem Kundenandrang ist, wurde die Aktion vorverlegt.

«Die aktuellen Facebookeinträge kündigen an, dass sich 2000 bis 3000 Jogginghosen-Träger auf den Weg machen wollen. Wir lassen uns (…) gerne überraschen», teilte eine Sprecherin der Supermarktkette mit. Der Markt habe sich auf den Aktionstag auf jeden Fall gut vorbereitet und halte «eine ausreichende Menge an Piccolo-Flaschen parat».