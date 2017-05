Superwahljahr lässt Druckerpressen heiß laufen

Würzburg (dpa/lby) – Die Druckindustrie freut sich über das Superwahljahr 2017. Denn Wahlen sorgen für Druckaufträge, wie der Vorsitzende des Verbandes Druck und Medien Bayern, Christoph Schleunung, am Freitag in Würzburg erklärte. Bei der Mitgliederversammlung des Verbands verwies er auf die Produktion von Wahlplakaten, Flyern, Broschüren, Merchandising-Produkten und Millionen Stimmzetteln. «Auch zahlreiche Verzeichnismedien und Broschüren müssen nach den Wahlen neu hergestellt werden», sagte Schleunung vor 230 Teilnehmern.

Er ergänzte: «Eigentlich ist es ja paradox, doch gerade in Zeiten wachsender Digitalisierung wächst die Bedeutung von Gedrucktem.» Selbst ein Internet-Gigant wie Google setze auf Print und habe in Bayern in einer Auflage von 550 000 Exemplaren sein Magazin «Aufbruch» drucken lassen, um das Thema Digitalisierung ausführlich darzustellen.

Die Stimmung in der Druckbranche sei dennoch durchwachsen, berichtete der Verbandschef. Die mangelnde Inlandsnachfrage, der Fachkräftemangel und steigende Arbeitskosten machten den Unternehmen Sorgen. Ein Problem sei auch das auf den Erhalt von Arbeitsplätzen ausgerichtete Insolvenzrecht. Dies erweise sich «für eine Branche, die unwirtschaftliche Überkapazitäten zum Wohle der vorhandenen Unternehmen im Markt dringend abbauen müsste, häufig leider als kontraproduktiv», sagte Schleunung. «Viel hilfreicher wäre es für uns, wenn es in diesen Fällen zu einem klaren Schnitt kommen würde – und nicht zu immer neuen Wiederbelebungsversuchen, die am Schluss doch häufig zum Scheitern verurteilt sind.»