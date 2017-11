Synphonieorchester musiziert: Konzert heute in Bayreuth

Heute um 17 Uhr gibt das Sinfonieorchester der Städtischen Musikschule Bayreuth ein Konzert im Richard-Wagner-Saal der Städtischen Musikschule, in der Brandenburger Straße 15. Der Eintritt ist frei.

Das Sinfonieorchester besteht aus zirka 70 Musikern überwiegend im Alter von elf bis 19 Jahren. Auch immer mehr Erwachsene nutzen die Gelegenheit, in diesem großen Ensemble zu musizieren. Das Orchester erarbeitet im Laufe des Schuljahres Stücke unterschiedlicher Genres, angefangen von Klassik/Romantik über Opernbearbeitungen bis hin zu Musicals und Filmmusik und auch moderner Musik. Das Ergebnis dieser Orchesterarbeit wird bei verschiedenen Konzerten vorgestellt. Regelmäßig unternimmt das Orchester Konzertreisen unter anderem nach La Spezia (Italien), ins österreichische Burgenland, in die Provence und zuletzt in den Norden Deutschlands.