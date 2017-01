Syrer in Flüchtlingsunterkunft erstochen

Unterleiterbach (dpa/lby) – Ein 26-jähriger Syrer ist in einer Asylbewerberunterkunft im Landkreis Bamberg erstochen worden. Es gibt keinen Hinweis auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund, wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Bamberg am Sonntag mitteilten. Die Kripo habe eine Sonderkommission eingerichtet. Der Mann war am Freitag von einem Verantwortlichen der Asylbewerberunterkunft Unterleiterbach tot in einem Zimmer gefunden worden. Der Leichnam wies mehrere tödliche Stichverletzungen auf. Weitere Auskünfte wollten Staatsanwaltschaft und Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht geben.