Tag der Arbeit: KAB in Oberfranken will die Tradition des 1. Mai beleben

Der 1. Mai ist für die meisten Menschen ein Tag zum Wandern oder ein Tag, an dem es zu einer Maifeier geht. Die Katholische Arbeitnehmerbewegung will den 1. Mai wieder als Tag der Arbeit in das Bewusstsein der Menschen bringen. Die oberfränkischen Kreisverbände in Kronach-Hof und Lichtenfels-Coburg-Kulmbach wollen deswegen in Wilhelmsthal den 1. Mai als Tag der arbeitenden Menschen und ihrer Familien feiern.

In der Pfarrkirche St.Josef gibt’s am 1. Mai zunächst einen Gottesdienst mit einer Kirchenparade der Abordnungen der KAB, begleitet von der Wilhelmsthaler Trachtenkapelle, und danach einen politischen Frühschoppen. Und das Motto steht auch schon fest: Die Rente muss wieder reichen. Beginn ist am 1. Mai um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef in Wilhelmsthal.