Tag der offenen Baustelle: Ein Blick ins neue Klinikum in Naila

Wie geht’s voran am Klinikum Naila?: Bei einem „Tag der offenen Baustelle“ gibt es heute Einblicke für jedermann.

Es wird gebuddelt und gebaut – und das schon seit Juni 2016. Am Klinikum in Naila soll ein neues Gebäude mit sieben Stockwerken entstehen, das Platz für rund 200 Patienten bietet. Außerdem steht ein neues Herzkatheterlabor auf dem Plan. Der Rohbau steht – wer will, kann heute beim „Tag der offenen Baustelle“ einen Blick hineinwerfen.

Der „Tag der offenen Baustelle“ am Klinikum in Naila dauert von 11 bis 15 Uhr heute.