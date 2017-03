Tag der offenen Tür: AWO-Kinderhort Hannes Strehly in Kulmbach feiert 30. Geburtstag

Der erste Kinderhort, den es in Kulmbach gegeben hat, feiert heute seinen 30. Geburtstag. Der AWO-Kinderhort Hannes Strehly in der gleichnamigen Straße. Am Vormittag gibt es einen offiziellen Festakt, um 12 Uhr beginnt ein Tag der offnen Tür, bei dem sich alle interessierten den Kinderhort, aber auch den Kindergarten und die AWO-Tagestätte anschauen können.

Der Kinderhort Hannes Strehly bietet 16 Kindern und Jugendlichen Platz und viele Beschäftigungs-Möglichkeit, nach den Hausaufgaben. Von einer Bücherei und Lernwerkstatt über eine Turnhalle, eine Küche oder auch einen Freizeitraum oder auch das Außengelände.