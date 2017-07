Tag zwei der Bierwoche: Heute ist der große Fanclub-Tag

Tag zwei auf der Kulmbacher Bierwoche. Nachdem gestern das Fest feierlich eröffnet wurde, kommt es heute am ersten Bierfestsonntag zum traditionellen Tag der Fanclubs. Um 12 Uhr setzt sich der Umzug der Stammtische und Fanclubs in Bewegung. Dieses Jahr in umgekehrter Richtung wie sonst. In den letzten Jahren war die Lichtenfelser Straße immer der Startpunkt, dieses Jahr ist sie das Ziel. Dort steht der Stadl. Ab ca. 13 Uhr werden dann die schönsten und kreativsten Wagen und Standarten der Clubs prämiert. Dann geht es zum Maßkrugstemmen und die Brauerei prämiert die besten Trinksprüche. Als Preis gibt’s natürlich: Biermarken. Außerdem gibt es Preise unter anderem für die größte Gruppe oder die Gruppe mit der weitesten Anreise. In den letzten Jahren waren immer wieder auch Fanclubs aus Mexico oder China dabei. Dieses Jahr wird sozusagen der 15te Geburtstag des Fanclub-Tages gefeiert.