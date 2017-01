„Tage der ewigen Anbetung“: Tausende Bergfeuer erhellen die Fränkische Schweiz

Es ist eines der Feste im katholischen Kirchenkalender, das tausende Menschen in die Fränkische Schweiz lockt. Die „Tage der ewigen Anbetung“ werden jedes Jahr rund um Pottenstein mit spektakulären Lichterfesten begangen. Auf den Bergen werden Feuer angezündet, die weithin sichtbar sind. Bis zum Dreikönigstag gibt es in verschiedenen Gemeinden auch Lichterprozessionen; heute zum Beispiel in Obertrubach.

Das besondere Fest wird seit über 200 Jahren gefeiert. Der Bamberger Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim rief damals dazu auf, den Glauben zu stärken und jeden Tag in einer anderen Gemeinde einen Gebetstag abzuhalten.