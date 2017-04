Tankstellenraub Hof: Polizei fahndet mit Bild des Täters

Bilder einer Überwachungskamera sollen dabei helfen den Mann zu finden, der am Sonntag Abend in Hof eine Tankstelle überfallen hat. Gegen 22 Uhr kam der Unbekannte in die Tankstelle in der Ernst-Reuther-Straße. Er hat eine Angestellte mit einem Messer bedroht und aufgefordert, Bargeld herauszugeben. Er flüchtete mit mehreren hundert Euro. Das Gesicht des Räubers ist zwar nicht zu sehen, die Polizei erhofft sich aber durch die jetzt veröffentlichten Fotos, dass Bekannte den Täter an seiner prägnaten Kleidung erkennen. Er war mit einem grauen Kapuzen-Pulli mit der Aufschrift „Area-Sixty-Two“ bekleidet, außerdem hatte er eine blaue Arbeitshose und dunkle Schuhe an. Er soll ca. 20 Jahre alt, rund 170 cm groß und schlank sein. Er sprach deutsch ohne Akzent. Die Kripo Hof bittet um Hinweise.