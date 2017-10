Tankstellenüberfall in Bamberg: Täter nach kurzer Zeit geschnappt

Das ging schnell. Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Bamberg ist der Täter schon geschnappt. Der 20-Jährige war am Freitag Abend vermummt und mit vorghaltener Waffe in eine Tankstelle gegangen und hatte Bargeld und Zigaretten erbeutet. Die Polizei war schnel lzur Stelle und fahndete intensiv. Als ein junger Mann davon rennen wollte, wurde er festgenommen. Der 20-Jährige stammt aus dem Landkreis Haßberge. Er hatte eine ungeladene Softairwaffe dabei und sitzt inzwischen schon in Untersuchungshaft.