In Breitengüßbach im Landkreis Bamberg haben vier Männer eine Tankstelle überfallen. Die Tat ereignete sich bereits am Freitag, so die oberfränkische Polizei auf Nachfrage. Die Männer hatten es auf Geld und Zigaretten abgesehen. Nach einer kurzen Fahndung hat die Polizei die vier Männer festgenommen. Weitere Einzelheiten nennen die Beamten aktuell nicht.