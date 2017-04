Tankstellenüberfall: Räuber entkommt in Hof mit Bargeld

Nach einem Tankstellenüberfall am Sonntag Abend in Hof sucht die Polizei fieberhaft nach dem Täter. Der Unbekannte hatte die Tankstelle in der Ernst-Reuther-Straße abends gegen 22 Uhr betreten, eine Angestellte mit einem Messer bedroht und die Herausgabe des Geldes in der Kasse gefordert. Er flüchtete mit mehreren hundert Euro Bargeld.

Die Beschreibung:

Der Räuber soll etwa 20 Jahre alt sein, 1 Meter 70 groß und schlank. Er war mit einem grauen Kapuzen-Pulli mit der Aufschrift „Area-Sixty-Two“ bekleidet, außerdem mit einer blauen Arbeitshose und dunklen Schuhen. Er sprach deutsch ohne Akzent.

Hinweise bitte an die Kripo Hof.