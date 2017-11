Taschendiebe haben Hochkonjunktur: Weihnachtsmärkte besonders gefährdet

Der Wochenendeinkauf steht an, man lädt die Einkäufe ins Auto, bringt den Einkaufswagen zurück und stellt dann fest: Geld und Handy sind verschwunden. Taschendiebstähle sind meistens mit viel Ärger verbunden.

Und momentan heißt es: aufgepasst! Besonders in der Advents- und Weihnachtsmarktzeit haben Taschendiebstähle Hochkonjunktur. Das Schnäppchen-Portal shopping.de hat über 400 Städte und Kreise in Deutschland zum Thema Taschendiebstahl untersucht.

Das Ergebnis zeigt: im oberfränkischen Raum kommen auf 100.000 Einwohner acht Diebstähle – das macht 80 bei einer Million Einwohner, die Oberfranken hat – eine beachtliche Zahl.

Was hilft, ist aufpassen, seine Sachen im Auge behalten und niemals die Handtasche im Wagen ganz allein stehen lassen und auf dem Weihnachtsmarkt die Geldbörse in die Jackeninnentasche – nicht in die Gesäßtasche stecken.