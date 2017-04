«Tatort» aus Franken schafft 8,16 Millionen Zuschauer

Berlin (dpa) – Der Franken-«Tatort» lag am Sonntagabend mit 8,16 Millionen Zuschauern deutlich vorn. Das war ein ausgesprochen guter Marktanteil von 24,0 Prozent. Fast jeder vierte Fernsehzuschauer hatte ab 20.15 Uhr das Erste eingeschaltet, um bei «Am Ende geht man nackt» zu verfolgen, wie die Ermittler einen Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Bamberg aufklären. Hauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) schlüpft dabei in die Rolle eines tschetschenischen Flüchtlings und schleust sich als verdeckter Ermittler in die Gemeinschaftsunterkunft ein. Mit dem Rekordwert für den ARD-«Tatort» aus Münster in der Woche davor konnten die Franken nicht mithalten: Er kam allerdings auch auf ungewöhnlich starke 14,56 Millionen Zuschauer (39,6 Prozent).