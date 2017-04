«Tatort»-Schauspieler Nemec: Ohne Humor geht es nicht

München (dpa/lby) – Egal wie ernst das Thema des Films – am Set des Münchner «Tatorts» wird auch viel gelacht. «Der Humor ist unabdingbar in diesem Beruf», sagte Schauspieler Miroslav Nemec am Donnerstagabend nach einer Vorführung der neuesten Episode des Kultkrimis aus der bayerischen Landeshauptstadt. «Ich überdrehe manchmal und erzähle gerne Witze, die der Udo nicht mehr so mag. Aber andere kennen sie noch nicht.»

Nemec und sein Kollege Udo Wachtveitl stehen seit 26 Jahren zusammen als Kommissare Batic und Leitmayr vor der Kamera. Ihr neuester Fall «Der Tod ist unser ganzes Leben» wird am 30. April ausgestrahlt. Es ist die Fortsetzung der Episode «Die Wahrheit», die im vergangenen Jahr für Furore sorgte, weil der Mörder nicht gefunden wurde. Der Bayerische Rundfunk betont, auch Zuschauer, die die Folge damals nicht gesehen haben, könnten den neuen Film verstehen.

Ganz einfach sei der Dreh nicht gewesen, sagte Schauspieler Wachtveitl – «weil man blutverschmiert im Dreck liegen musste und all solche Sachen, weil man rennen musste». Außerdem habe es auch immer wieder Diskussionen um den Film gegeben. Aber: «Fernsehen, dem man ansieht, dass es immer einfach war, gibt es genug.»