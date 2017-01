Tausend Fragen: Fall Peggy Knobloch bleibt auch 2017 ein einziges Rätsel

Die DNA-Spur des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt am Fundort der getöteten Peggy Knobloch aus Lichtenberg gibt noch immer Rätsel auf. Mögliche Verbindungen könnten vielleicht deswegen nicht entdeckt worden sein, weil die Polizei keine Datenbank hat, die Sexualdelikte und rechtsextreme Straftaten koppelt. Manuelle Recherchen sind zwar möglich, aber zeitaufwendig. Deswegen wurde im Fall Peggy darauf verzichtet. Das erklärt Staatssekretär Gerhard Eck gegenüber der Deutschen Presseagentur.

Das Mädchen verschwand bekanntlich 2001 aus ihrem Heimatort Lichtenberg. Im vorigen Jahr fand man ihre sterblichen Überreste in einem Wald in Thüringen, nicht weit von ihrem Heimatort Lichtenberg entfernt. Was mit dem Mädchen passiert ist, ist nach wie vor ungeklärt. Ebenso wie völlig unklar ist, ob es Verbindungen zur rechtsextremen Szene gibt. In dem Wald soll eine Neonazi eine Hütte gehabt haben und es gibt Hinweise auf Kinderporno-Aktivitäten in der Nazi-Szene.