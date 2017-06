Tausende bei Fronleichnamsmesse in München

München (dpa/lby) – Mehr als 10 000 Menschen haben am Donnerstag auf dem Marienplatz in München mit einer Messe das Fronleichnamsfest gefeiert. Unter strahlend blauem Himmel zogen die Gläubigen anschließend zusammen mit Kardinal Reinhard Marx in der Fronleichnamsprozession bis zum Königsplatz. Heuer stand das Fest unter dem Leitwort «Christus – gemeinsame Mitte», wie das Erzbischöfliche Ordinariat mitteilte.

Angeführt wurde die Prozession auf dem etwa zwei Kilometer langen Weg von einem von Jugendlichen getragenen Kreuz. Sie wurden begleitet unter anderem von Ordensangehörigen, Mitarbeitern in pflegenden und pastoralen Berufen, Priestern, Diakonen und Ministranten, Vertretern von Staat und Stadt, Ordensrittern, von Verbänden und Trachtengruppen.

In seiner Predigt rief Marx die Gläubigen dazu auf, die Einheit der Christen weiter voranzutreiben: «Wichtig ist, was gemeinsam ist: das Zeugnis des auferstandenen Herrn Jesus Christus», sagte der Erzbischof von München und Freising, der auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist. «In der Taufe sind wir eins.» Marx betonte: «Katholisch sein bedeutet nicht, gegen andere zu sein, sondern es bedeutet, die Fülle des Glaubens bezeugen zu wollen.» Gerade an Fronleichnam gelte es, deutlich zu machen: «Wir streben die Einheit aller Christen an.»

Fronleichnam wurde 1264 von Papst Urban IV. zum offiziellen kirchlichen Fest erklärt. Der Begriff «Fronleichnam» stammt aus dem Mittelhochdeutschen: «fron» bedeutet «Herr» und «lichnam» meint den lebendigen Leib. An Fronleichnam, dem «Hochfest des Leibes und Blutes Christi», zeigen Katholiken öffentlich ihren Glauben an die Gegenwart Christi im Sakrament der Eucharistie.