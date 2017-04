Tausende Biker zu Motorradsternfahrt in Kulmbach erwartet

Kulmbach (dpa/lby) – Bei der traditionellen Motorradsternfahrt in Kulmbach rechnet die Polizei mit mehreren Tausend Teilnehmern. Der Korso soll heute in der oberfränkischen Stadt eintreffen. Erwartet wird auch der Schirmherr, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Die Veranstaltung geht heuer zum 17. Mal über die Bühne und steht unter dem Motto «Ankommen statt Umkommen». Die Polizei will die Biker besonders auf das Thema Sicherheit im Straßenverkehr aufmerksam machen. Noch immer kämen zu viele Menschen auf Bayerns Straßen ums Leben, sagte Oberfrankens Polizeipräsident Alfons Schieder. In der vergangenen Saison starben in der Region zwölf Motorradfahrer, 506 motorisierte Zweiradfahrer wurden verletzt.