Tausende Gläubige bei Lichterprozession in Wallfahrtsort

Ziemetshausen (dpa/lby) – Tausende Menschen haben am Dienstagabend an der Lichterprozession im schwäbischen Wallfahrtsort Maria Vesperbild teilgenommen. Zuvor waren die Gläubigen zu einem Pontifikalamt an der Fatimagrotte in einem Buchenwald zusammengekommen. Die religiösen Feierlichkeiten an Mariä Himmelfahrt sind für die Pilger in Maria Vesperbild traditionell der Höhepunkt des Wallfahrtsjahres.

Nach Kirchenangaben pilgern jedes Jahr rund eine halbe Million Menschen nach Maria Vesperbild in Ziemetshausen (Landkreis Günzburg). Rund um die Waldgrotte mit der Marienfigur haben Pilger mehr als 1000 Votivtafeln aufgestellt.