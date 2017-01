Tausende wollen Merkel in Würzburg treffen

Würzburg (dpa/lby) – Einmal im Leben die Bundeskanzlerin in echt zu sehen, ist für viele Würzburger offenbar sehr interessant: Da es für einen Vortrag der Kanzlerin in zwei Wochen viel mehr Anmeldungen als Plätze gab, wechselt das veranstaltende Bistum Würzburg nun den Veranstaltungsort. Statt im größten Hörsaal der Universität soll der Vortrag nun im Congress Centrum zu hören und zu sehen sein, teilten die Organisatoren am Montag mit. Mit rund 2000 Plätzen fasse der neue Saal beinahe doppelt so viele Zuhörer. Dennoch müsse bereits Angemeldeten abgesagt werden, hieß es vom Bistum. Die Rede werde aber zeitgleich im Internet übertragen.

Merkel wird ihren Vortrag unter den Titel «Verbundenheit in offener Gesellschaft: Pluralität und Identität – Herausforderung und Chance» stellen. Würzburgs Bischof Friedhelm Hofmann begrüßte das Thema: «Es ist wichtig, dass wir uns mit den Grundlagen unseres Zusammenlebens beschäftigen», sagte er der Mitteilung des Bistums zufolge. Für den Diözesanempfang, auf dem die Kanzlerin spricht, haben sich unter anderen der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, Landtagspräsidentin Barbara Stamm und Justizminister Winfried Bausback (beide CSU) angekündigt.