Technologie-Konzern trauert um Vorstandschef Thomas Diehl

Nürnberg (dpa) – Der Nürnberger Rüstungs- und Technologie-Konzern Diehl trauert um seinen Vorstandschef Thomas Diehl. Der 66 Jahre alte Manager verstarb am Ostersonntag, wie die Diehl Stiftung & Co. KG am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Thomas Diehl gehörte der Geschäftsführung seit 1988 an, wo er zunächst die Verantwortung für das Ressort Technik inne hatte. Seit 1993 übernahm er als Vorsitzender der Geschäftsführung zugleich die operative Führung der Diehl-Gruppe. Seit der Umfirmierung des Unternehmens in eine Stiftung im Jahre 1998 war er ihr Vorstandschef.

Die Diehl-Gruppe gehört zu einem der größten Luftfahrtausrüster. Daneben produziert der Konzern Wehrtechnik, darunter Lenkflugkörper, Halbzeuge, Zünder, elektronische Steuerungen und Messgeräte. Im Jahr 2015 erwirtschaftete das Familienunternehmen mit rund 15 900 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,108 Milliarden Euro.