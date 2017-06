Teils verregneter Juni: Ludwigschorgast ist deutschlandweiter Spitzenreiter

Nirgends hat es in Deutschland im Juni so viel geregnet wie im kleinen Örtchen Ludwigschorgast. Allein am 3. Juni, am Tag des schlimmen Hochwassers im Landkreis Kulmbach, hat es dort fast 106 Liter pro Quadratmeter geregnet. Das ist gemessen an einem einzigen Tag so viel wie sonst nirgends, meldet der Deutsche Wetterdienst.

Durchschnittlich war der Juni in ganz Bayern etwas wärmer und trockener als in den vergangenen Jahren. Die Durchschnittstemperatur lag bei 18,2 Grad.